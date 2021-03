Chile i verdenstoppen med koronavaksinering

NTB utenriks

Over 25 prosent av befolkningen har nå fått første dose, og landet med 19 millioner innbyggere er dermed like bak Israel, De forente arabiske emirater og Storbritannia.

Det står i sterk kontrast til i fjor da myndighetene fikk sterk kritikk for å ha mislykkes i å spore og isolere smittede personer.

Chile var blant de hardest rammede landene i Latin-Amerika, med intensivavdelinger som var nesten fulle og en regjering som var ute av stand til å stanse galopperende smitte til tross for strenge tiltak.

Forhandlinger

Men allerede i april i fjor, kort etter at pandemien brøt ut, innledet forskningsminister Andrés Couve forhandlinger med store farmasøytiske firma om kjøp av vaksiner, og i mai forelå en plan om å bruke handelsforbindelser og tidligere kontakter med farmasiselskap til å få vaksinen så fort den var klar.

Forbindelser chilenske forskere alt hadde med Kina, førte til at de tok kontakt med selskapet Sinovac straks det var kjent at et nytt virus var i omløp. Det igjen førte til at Chile var del av testingen av nye vaksiner, og allerede i juni var den første kontrakten med Sinovac klar, lenge før noe annet land i Latin-Amerika.

Massevaksinering

Chile fikk sin første leveranse av Pfizer-vaksinen i desember, men de 21.000 dosene var bare nok til å vaksinere noen helsearbeidere. Men i januar mottok landet 4 millioner doser fra Sinovac, og massevaksineringen startet i februar.

Ingen andre land i Latin-Amerika er i nærheten av Chiles suksess. I Brasil er 4 prosent vaksinert, og i Argentina 3 prosent.

Helseminister Enrique Paris sier at Chile nå har sikret seg 35 millioner doser til å vaksinere 15 millioner mennesker, og allerede er i stand til å hjelpe andre land, som Paraguay og Ecuador, med 20.000 doser hver.

– Chile har hatt god planlegging og nok ressurser til å gjøre bilaterale avtaler med noen produsenter, sier Jarbas Barbosa i Den panamerikanske helseorganisasjonen PAHO.

