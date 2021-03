863 nye smittede i Finland

NTB utenriks

Under hele pandemien er 66.869 mennesker smittet av viruset i Finland.

Smitten er for tiden høyest i Helsingfors og Nyland-distriktene, hvor det er registrert nesten 333 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Nest høyest smitte er det i Åland og i det sørvestlige Finland, mens Kajanaland i nord og Nord-Karelia har sluppet lettest fra det.

Den siste tiden er det registrert mange tilfeller blant soldater i militærleirer.

Samtidig meldes det at 596.600 mennesker har fått koronavaksine, mens 86.300 har fått dose nummer to. Det betyr at 10,7 prosent av befolkningen har fått første dose, og 1,5 prosent har fått andre.

