NTB utenriks

Bitcoin er verdens mest populære kryptovaluta.

Den siste tiden har valutaen opplevd en kraftig kursoppgang, og eksperter frykter at dette vil bli etterfulgt av kraftig nedgang.

Klokka 12.49 lørdag krøp kursen opp til 60.012 dollar, tilsvarende over en halv million norske kroner, ifølge nettsiden CoinMarketCap. Like etter sank verdien igjen til under 60.000 dollar.

