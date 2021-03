Sykehus i Jordan gikk tom for oksygen – seks døde

NTB utenriks

Obeidat leverte samtidig inn avskjedssøknad. Landets statsminister Bisher Khasawneh har beordret etterforskning av forsyningsproblemet som har rammet Salt Public Hospital, melder nyhetsbyrået Petra.

– Jeg har det moralske ansvaret for det som har skjedd, sier Obeidat, som forteller at sykehusets intensivavdeling var tom for oksygen i en time lørdag morgen.

– Som en følge av dette avbruddet, døde seks personer. En etterforskning er satt i gang, sier helseministeren. De seks var to kvinnelige og fire mannlige covid-19-pasienter som lå i respirator, melder medier i Jordan.

