Politirazzia mot politisk møte i Moskva – 200 pågrepet

NTB utenriks

Nesten alle som deltok på møtet ble pågrepet. Det ble lørdag lagt ut en video på meldingstjenesten Telegram som viser at folk blir stuet inn i politibiler. Enkelte ble også holdt tilbake på hotellet der møtet ble arrangert.

Konferansen Forente demokrater samlet opposisjonspolitikere fra flere deler av landet, som skulle bli kjent og forberede samarbeid foran valget på ny nasjonalforsamling om et halvt år.

Etter planen skulle møtet vare i to dager. Politiet dukket imidlertid opp like etter at konferansen åpnet og ga beskjed om at alle som var til stede, kom til å bli pågrepet for å ha deltatt på et møte arrangert av «en uønsket organisasjon».

– Vil skremme

Ifølge en politibetjent skulle alle tas med til politistasjoner for å bli siktet for administrative overtredelser. Politiet har senere uttalt at deltakerne på konferansen ikke overholdt koronareglene.

Blant de pågrepne er Ilja Jasjin, en av Moskvas ledende bydelspolitikere. Også den tidligere ordføreren i Jekaterinburg, Jevgenij Rojsman, og et medlem av byrådet i Moskva, Julija Galjamina, er blant de pågrepne.

– Målet deres var å skremme folk fra å engasjere seg i politikken, sier Andrej Pivovarov i en video som er sendt fra en av politibilene som kjørte av gårde med deltakerne.

Pivovarov har spilt en sentral rolle i gruppen Åpent Russland, som er stiftet av den tidligere oligarken og milliardæren Mikhail Khodorkovskij. Han har i en årrekke bodd i selvpålagt eksil etter å ha tilbrakt ti år i et russisk fengsel anklaget for korrupsjon.

30 forbudte grupper

Khodorkovskij var på et tidspunkt Russlands rikeste mann. Han var også toppsjef i oljeselskapet Yukos, som senere ble overtatt av staten.

Russland innførte i 2015 en lov som forbyr medlemskap i «uønskede» organisasjoner. Regjeringen har med utgangspunkt i denne loven forbudt rundt 30 grupper, deriblant Åpent Russland.

Konferansen i Moskva ble holdt dagen etter at opposisjonsleder Aleksej Navalnyj ble flyttet fra en arbeidsleir utenfor Moskva til ukjent sted.

(©NTB)