Over 150 opposisjonelle pågrepet på møte i Moskva

Det ble lørdag lagt ut en video på meldingstjenesten Telegram som viser at folk blir stuet inn i politibiler.

Ifølge russiske medier deltok over 150 personer fra ulike deler av Russland på konferansen Forente demokrater. Konferansen var ment å vare i to dager. Deltakerne beskrives som uavhengige medlemmer av kommunestyrer rundt omkring i landet.

Politiet dukket opp like etter at konferansen åpnet og ga beskjed om at alle som var til stede, kom til å bli pågrepet for å ha deltatt på et møte arrangert av «en uønsket organisasjon».

Ifølge en politibetjent skulle alle tas med til politistasjoner for å bli siktet for administrative overtredelser.

Åpent Russland

Blant de pågrepne er Ilja Jasjin, en av Moskvas ledende bydelspolitikere. Også den tidligere ordføreren i Jekaterinburg, Jevgenij Rojsman, og et medlem av byrådet i Moskva, Julija Galjamina, er blant de pågrepne.

– Målet deres var å skremme folk fra å engasjere seg i politikken, sier Andrej Pivovarov i en video som er sendt fra en av politibilene som kjørte av gårde med deltakerne.

Pivovarov har spilt en sentral rolle i gruppen Åpent Russland, som er stiftet av den tidligere oligarken og milliardæren Mikhail Khodorkovskij. Han har i en årrekke bodd i selvpålagt eksil etter å ha tilbrakt ti år i et russisk fengsel anklaget for korrupsjon.

30 forbudte grupper

Khodorkovskij var på et tidspunkt Russlands rikeste mann. Han var også toppsjef i oljeselskapet Yukos, som senere ble overtatt av staten.

Russland innførte i 2015 en lov som forbyr medlemskap i «uønskede» organisasjoner. Regjeringen har med utgangspunkt i denne loven forbudt rundt 30 grupper, deriblant Åpent Russland.

Konferansen i Moskva ble holdt dagen etter at opposisjonsleder Aleksej Navalnyj ble flyttet fra en arbeidsleir utenfor Moskva til ukjent sted.

