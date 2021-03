Kongo utsetter AstraZeneca-vaksinering

NTB utenriks

Kongo har fått 1,7 millioner doser av vaksinen produsert av det svensk-britiske selskapet, og skulle starte vaksineringen mandag.

– Som en forholdsregel har vi besluttet å utsette datoen for oppstarten, sier helseminister Eteni Longondo i en uttalelse.

En ny dato skal offentliggjøres senere, når nasjonale og internasjonale vurderinger av sikkerheten er gjort.

Flere land, deriblant Norge, har midlertidig stanset bruken av den britiske-vaksinen mens meldinger om blodpropp hos enkelte vaksinerte undersøkes. En talsperson for indiske myndigheter sa lørdag at mulige bivirkninger skal granskes nøye også der.

Verdens helseorganisasjon har uttalt at det så langt ikke finnes noen bevis for at vaksinen forårsaker blodpropp, og AstraZeneca forsikrer selv om at vaksinen er trygg.

