NTB utenriks

Den 48 år gamle mannen er siktet for drapet på 33 år gamle Sarah Everard, som ble meldt savnet 3. mars.

Hun var da på vei hjem til fots etter å ha besøkt en venn i en leilighet sør i London.

Saken har vakt stor oppsikt, og britisk politi har uttrykt sjokk og sinne over at en av deres egne er pågrepet for drapet.

Politimannen er varetektsfengslet og skal møte til et nytt rettsmøte tirsdag.

Liket av Everard ble funnet gjemt i et skogområde i Kent sørøst for London onsdag.

