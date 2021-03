Brasil fullgodkjenner AstraZeneca og bestiller mer Sputnik

NTB utenriks

Helsemyndighetene i landet sier det ikke er noen fare knyttet til bruken av koronavaksinen og har oppgradert vaksinens status fra nødgodkjenning til full godkjenning.

– Risikoen oppveies av fordelene, opplyses det.

Avgjørelsen kommer etter at land som Danmark, Norge, Bulgaria og Thailand har satt vaksinen på pause etter meldinger om blodpropp hos personer som har blitt vaksinert.

Allergisk reaksjon

EUs legemiddeltilsyn (EMA) sa fredag at kraftig allergisk reaksjon er lagt til på EUs liste over mulige bivirkninger fra AstraZenecas koronavaksine.

Verdens helseorganisasjon WHO mener det ikke er grunn til å stoppe vaksineringen og sier AstraZeneca er en «utmerket vaksine». AstraZeneca selv sier at vaksinen ikke gir høyere risiko for blodpropp.

Brasils legemiddeltilsyn Anvisa har også godkjent medikamentet Remdesivir til behandling av covid-19 selv om WHO har frarådet all bruk.

Sliter med å skaffe vaksiner

Hardt rammede Brasil har strevd med å skaffe nok vaksiner til sine 212 millioner innbyggere og har kjøpt 10 millioner doser av den russiske vaksinen Sputnik V. Den må imidlertid først godkjennes.

I mellomtiden brukes AstraZeneca og den kinesiske vaksinen CoronaVac. Begge krever to doser. Om lag 9,3 millioner har fått én dose, mens omtrent 3,3 millioner innbyggere er fullvaksinerte.

Fredag registrerte landet 2.216 koronarelaterte dødsfall. Det er tredje dag på rad at dødstallet knyttet til pandemien overstiger 2.000. Det samlede dødstallet har steget til 275.105, det nest høyeste i verden bak USA.

