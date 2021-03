Tyrkia og Egypt i diplomatisk kontakt for første gang på åtte år

NTB utenriks

– Vi har hatt kontakt både på etterretningsnivå og på utenriksdepartementsnivå, opplyser Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu fredag.

Tyrkia hadde tett kontakt med Egypt under landets første folkevalgte president, Mohamed Mursi.

Mursi tilhørte Det muslimske brorskapet og hadde mye til felles med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som også har røtter i et islamistisk parti.

Mursi kom til makten etter folkeopprøret våren 2011. To år senere ble han fengslet da militæret tok makten. Han døde under et rettsmøte i juni 2019.

