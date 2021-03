Savnet London-kvinne funnet død – politimann pågrepet for drap

NTB utenriks

Everard har vært savnet siden hun forsvant mens hun var ute på en gåtur sør i London forrige uke. Sent onsdag kveld ble det gjort et funn av en død kvinne i Kent, sørøst for London, og fredag bekrefter politiet at det er Everard som er funnet, skriver BBC.

Everards familie er varslet om saken, og får hjelp, opplyser politiet.

En mann som er i tjeneste for hovedstadspolitiet er pågrepet, mistenkt for å ha kidnappet og drept henne.

Opphetet debatt

Everards forsvinning har utløst en opphetet debatt om vold mot kvinner i Storbritannia. Politiet i London er ifølge BBC under en intern etterforskning for hvordan de har håndtert tidligere anklager mot den siktede mannen.

Det er planlagt et fakkeltog i parken Clapham Common i London lørdag. Det var denne parken Everard skulle gå gjennom da hun forsvant. Arrangøren bak hevder at politiet forsøker å stanse arrangementet, med hjemmel i pandemilovene.

Statsminister Boris Johnsons talsperson oppfordrer folk til å følge koronarestriksjonene, selv om statsministeren «fullstendig forstår hvor sterke følelsene er i denne saken».

Innenriksminister Priti Patel skriver i en kommentar i avisa The Sun at hun vil bruke sin rolle til å beskytte alle kvinner og jenter.

– Hver eneste kvinne og jente skal kunne føle seg fri til å gå i våre gater uten den minste frykt for trakassering, misbruk eller vold, skriver hun.

Patel understreker at også politifolk lar seg opprøre av denne saken, der en av deres egne er mistenkt.

– Sjokkerende og urovekkende

Everard ble sist sett på kvelden 3. mars da hun skulle gå rundt fire kilometer hjem etter å ha besøkt en venn i Sør-London. Hun gikk gjennom Clapham Common, en tur som skulle ta rundt 50 minutter, men kom aldri hjem.

Tirsdag kveld ble en politimann pågrepet i Kent, rundt 50 kilometer unna. Mannen sitter ifølge BBC fengslet på drapsmistanker.

– At vi har en mistenkt om jobber i politiet i hovedstaden er sjokkerende og svært urovekkende, sa visepolitimester Nick Ephgrave da mannen ble pågrepet. Den britiske spesialenheten er varslet om pågripelsen.

En kvinne som ble pågrepet sammen med politimannen er siktet for å ha hjulpet en lovbryter.

(©NTB)