Over 2.000 koronadødsfall i Brasil for tredje dag på rad

Det er også de dødeligste dagene for det søramerikanske landet siden pandemien ble erklært for et år siden, melder nyhetsbyrået Reuters.

Helsedepartementet opplyser at det i samme døgn ble registrert 85.663 nye smittetilfeller. Tallet er det nest høyeste som er meldt. Smitteøkning i landet er drevet av en svært smittsom lokal variant av koronaviruset.

Verdens helseorganisasjon WHO sier situasjonen i Brasil er bekymringsfull og krever handling. Brasil har totalt registrert nærmere 11,4 millioner smittetilfeller. Landet har dermed passert India (11,3 millioner) i antall smittede og inntatt andreplassen bak USA (nærmere 30 millioner), viser oversikten til Worldometers.

Dødstallet har samtidig steget til 275.105, det nest høyeste i verden bak USA.

