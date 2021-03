Kurz: Noen EU-land har hemmelige vaksinekontrakter

NTB utenriks

Ifølge Kurz er kontraktene inngått av land som ønsker å få levert flere vaksinedoser enn det de har rett til i henhold til EUs fordelingsnøkkel.

EU-landene er blitt enige om at vaksinene skal fordeles ut fra innbyggertall, men at når man ser på fordelingen, så er det klart at leveransene ikke følger kvotesystemet.

– Det er ting som peker på såkalte basarer der det er blitt inngått tilleggsavtaler mellom medlemsland og legemiddelselskaper, sa Kurz fredag.

Han var nylig i Jerusalem sammen med Danmarks statsminister Mette Frederiksen for å inngå et samarbeid med Israel om produksjon av vaksiner. Besøket ble kritisert av blant annet Frankrike, som understreket at det er viktig at EU står sammen om sin vaksinestrategi og ikke finner løsninger utenfor unionen.

