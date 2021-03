Italia stålsetter seg for omfattende nedstenging

NTB utenriks

Nye og mer smittsomme virusvarianter er utbredt, og de folkerike regionene i nord – inkludert Lombardia, der Milano ligger – føyes trolig til listen over «røde soner» fra mandag. Dette er områder med mest smitte og de strengeste tiltakene. Også Lazio, der Roma ligger, kan bli klassifisert som rødt.

Statsminister Mario Draghis regjering skjerpet tidligere denne måneden tiltakene i de røde sonene. Ikke bare må barer, restauranter, butikker og videregående skoler holde stengt. Også grunnskolene må stenge. Folk blir bedt om å holde seg hjemme dersom de kan.

Regioner som Toscana og Liguria er ventet å havne i mellomkategorien oransje, noe som innebærer stengte butikker, serveringssteder og museer.

Torsdag ble det registrert nesten 26.000 nye smittetilfeller og 373 koronarelaterte dødsfall. Så langt har pandemien krevd over 100.000 liv i landet, som var ett av de hardest rammede da den første smittebølgen rullet inn over Europa for et år siden.

