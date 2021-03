EU får ikke låne vaksiner som ligger ubrukt på lager i USA

NTB utenriks

Produsenten spurte om de kunne låne de aktuelle dosene for å dekke opp manglende leveranser, men foreløpig har svaret fra Washington vært nei, skriver New York Times. Flere føderale myndigheter skal ha bedt regjeringen revurdere sin holdning neste uke. De peker på et prekært behov i EU, Brasil og andre steder.

– Vi forstår det slik at flere land kan ha henvendt seg til USA for å få vaksinedoser fra AstraZeneca, og vi har bedt regjeringen vurdere disse henvendelsene nøye, sier en talsmann for vaksineprodusenten.

Noe av motviljen kan ifølge avisen skyldes usikkerhet om produksjonen fremover, og at president Joe Biden er under press for å oppfylle løftet om å ha nok vaksiner til alle voksne amerikanere innen utgangen av mai.

