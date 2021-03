Danmark vil åpne når alle over 50 år er vaksinert

NTB utenriks

Både statsminister Mette Frederiksen (S) og leder for det borgerlige opposisjonspartiet Venstre Jakob Ellemann-Jensen er enige om det sentrale punktet i den danske gjenåpningsplanen.

Det ble slått fast i en partilederdebatt på dansk TV 2 i anledning ettårsdagen for nedstengingen i landet.

Enigheten kommer etter at Venstre la fram et forslag der restriksjonene gradvis lempes fram til alle over 50 år er fullvaksinert.

Statsminister Fredriksen roser planen til opposisjonspartiet og sier den ligner det som andre partier har jobbet med.

