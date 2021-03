USA kjøper ytterligere 100 millioner vaksinedoser

NTB utenriks

Det gir USA kapasitet til å nå målet om å vaksinere den voksne befolkning på 270 millioner innen mai.

Samtidig går landet trolig mot et vaksineoverskudd mot slutten av året, mens mange andre land sliter med å skaffe nok, påpeker nyhetsbyrået AP.

– Vi trenger mest mulig fleksibilitet. Det er en mulighet for at vi møter uforutsette utfordringer, eller at det er behov for en ny vaksineinnsats, sier Biden om avgjørelsen.

Vil dele

– Dersom vi får et overskudd, kommer vi til å dele det med resten av verden, sier presidenten.

Han understreket samtidig USAs forpliktelse og bidrag med 4 milliarder dollar til Covax, det globale programmet som skal sørge for vaksinering i 92 lav- og mellominntektsland.

Biden sier at han vil kunngjøre neste fase i landets plan for å håndtere koronapandemien torsdag. Da holder han en tale for å markere ettårsdagen for nedstengningen i USA.

Har nok

Selv før onsdagens bestilling hadde USA bestilt nok godkjente vaksiner for levering i midten av mai til å dekke alle voksne innbyggere. Det er dessuten bestilt nok doser til at i alt 400 millioner personer kan bli vaksinert innen slutten av juli. USA har omkring 330 millioner innbyggere.

I tillegg er det bestilt nok doser til å dekke ytterligere 200 millioner dersom vaksinene fra AstraZeneca og Novavax blir godkjent for bruk i USA.

Det trengs kun én dose av vaksinen til Johnson & Johnson, og den bestillingen er dermed nok til ytterligere 100 millioner personer. Dosene blir etter planen levert i siste halvdel av året.

Det hvite hus sier Bidens førsteprioritet er å sørge for at USA har nok vaksiner, før myndighetene vurderer å dele dem med andre land.

