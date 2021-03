To covid-medisiner tas opp til vurdering i EU

NTB utenriks

Produsenten Eli Lilly sier de to medikamentene fører til færre sykehusinnleggelser og dødsfall blant covid-19-pasienter.

EMA opplyser at de har startet en såkalt løpende vurdering av de to antistoffene. Ett av dem kan tas alene, eller de kan brukes kombinert. Vurderingen er første skritt på vei mot en mulig hurtiggodkjenning for bruk i EU.

– Beslutningen om å starte denne prosessen er basert på foreløpige resultater fra to studier, opplyser EMA.

De to stoffene er kunstig fremstilte versjoner av kroppens naturlige forsvar mot infeksjoner. Bruk av antistoffer kan hjelpe personer med svekket immunforsvar eller underliggende sykdommer.

Eli Lilly opplyste onsdag at en kombinasjon av de to antistoffene reduserer sykehusinnleggelser og dødsfall med 87 prosent blant nylig diagnostiserte høyrisikopasienter i en studie.

(©NTB)