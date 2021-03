Smittetrykket kan i Brasil kan bli for mye for landets sykehus

NTB utenriks

Dersom presset på helsevesenet ikke avtar, er landet nå i ferd med å gå tom for sengeplasser og plasser på intensivavdelingen, fortalte guvernør Wellington Dias i delstaten Piauí nyhetsbyrået AP.

– Vi har nådd grensen over hele Brasil, med noen få unntak, sa Dias.

– Det er en reell sjanse for å dø uten å få hjelp, la han til.

Smitteoppblomstringen knyttes særlig til en brasiliansk mutasjon, P1, som Brasils helseminister i forrige måned sa er tre ganger så smittsom som det opprinnelige viruset.

Sykehus har allerede vært tvungne til å ikke ta imot pasienter. I delstaten São Paulo har minst 30 personer mistet livet denne måneden mens de sto i kø til intensivplasser, ifølge tall publisert onsdag av nyhetsnettstedet G1.

I den sørlige delstaten Santa Catarina er 419 personer i kø til intensivavdelingen, mens kapasiteten i nabodelstaten Rio Grande do Sul er sprengt.

Krigssituasjon

Lege Alexandre Zavasci i Rio Grande do Sul's hovedstad Porto Alegre, forteller om en konstant strøm av sykehuspasienter som sliter med å puste.

– Dette er ikke en helsehjelp vi er vant til å gi rutinemessig. Dette er helsehjelp ment for en krigssituasjon, sa Zavasci til AP.

Til tross for at situasjonen er alvorlig for syke og deres pårørende, er det likevel mange brasilianere som ikke tar viruset alvorlig, fortalte legen.

– En stor del av befolkningen nekter å ta innover seg hva som skjer og nekter å forholde seg til fakta. Disse personene kan bli de neste til å havne på sykehus og trenge sengeplass, men det vil ikke være noen tilgjengelige, sa han.

Zavasci mener myndighetene må trå til og innføre strengere tiltak.

Lokale restriksjoner

Men landets president Jair Bolsonaro og hans regjering er tilbakeholdne med å stenge ned. Flere byer og delstater innførte i fjor strenge restriksjoner på eget initiativ, noe som provoserte presidenten. Han mener at det viktigste er å opprettholde økonomisk aktivitet.

Restriksjonene ble lettet ved nyttår da det ble rapportert om en nedgang i smittetrenden. Mange brasilianere er også lei av isolasjon og restriksjoner, og ønsker å vende tilbake til normalen.

Samtidig settes det nå stadig nye dystre rekorder. I forrige uke ble det registrert 10.000 dødsfall, noe som var ny ukerekord. Onsdag denne uka ble det også satt ny døgnrekord, med 2.286 nye dødsfall.

Landet har nå registrert nesten 271.000 dødsfall og elleve millioner smittetilfeller siden pandemien brøt ut, ifølge tall fra koronaoversikten til Johns Hopkins-universitetet.

Vil ikke stenge ned

Den siste smitteoppblomstringen bekymrer ikke bare politikere og leger, men også i økende grad Brasils naboland og Verdens helseorganisasjon (WHO).

– I hele landet er det avgjørende med strenge helsetiltak og sosiale tiltak, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på et pressemøte om koronasituasjonen 5. mars.

– Uten å ta steg for å hindre smittespredningen eller slå ned viruset, tror jeg ikke at vi vil se en nedadgående trend i Brasil, føyet han til.

Men foreløpig er det lite som tilsier at president Jair Bolsonaro skal vende om i sin pandemistrategi. Han fortsetter også å fremme alternative og udokumenterte behandlinger og medisiner, som blant annet malariapiller og en eksperimentell nesespray.

Brasils nasjonale råd for delstatenes helseministre gikk i forrige uke offisielt ut for å be om nasjonale nedstenginger og restriksjoner i områder der helsesystemet holder på å nå makskapasitet.

– Jeg vil ikke bestemme noe slikt, sa Bolsonaro mandag.

– Og dere kan være sikker på én ting: Hæren min skal ikke ut i gatene og pålegge folk å holde seg hjemme.

