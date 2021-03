FN-ekspert: Trolig forbrytelser mot menneskeheten i Myanmar

NTB utenriks

Spesialrapportør Thomas Andrews sa torsdag til FNs menneskerettsråd at Myanmar nå kontrolleres av «et morderisk, ulovlig regime».

Han sa at det er stadig mer som tyder på at militæret i Myanmar trolig står bak forbrytelser mot menneskeheten. Samtidig understreket han at det kun er en domstol som kan avgjøre dette.

Flere konkrete, alvorlige typer forbrytelser ble nevnt av Andrews da han presenterte sin siste rapport om situasjonen i Myanmar. Han sa at sikkerhetsstyrkene i landet har drept minst 70 mennesker siden militærkuppet. De fleste av disse skal ha vært under 25 år gamle.

En representant for Myanmars utenriksdepartement, Chan Aye, sa at myndighetene i landet har vært opptatt av å opprettholde lov og orden, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Han hevdet de har vært tilbakeholdne når de har håndtert voldelige protester.

