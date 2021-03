EMA: AstraZeneca-vaksinen kan fortsatt brukes mens blodproppene granskes

NTB utenriks

Legemiddeltilsynet skriver i en pressemelding at de er oppmerksomme på at Danmark, Norge og andre land har satt bruken på pause, men mener likevel at vaksineringen kan fortsette inntil videre.

Et dødsfall i Danmark skal undersøkes. Hvorvidt blodproppene og det danske dødsfallet skyldes vaksinen, er ennå ikke klart. Det danske legemiddelverket opplyser at vaksinen kom fra samme parti som vaksinen til en østerriksk sykepleier som døde nylig. Det aktuelle partiet på 17 millioner doser er distribuert til 17 EU-land.

EMA-komiteen som har vurdert saken, mener fordelene ved vaksinen veier tyngre enn den potensielle risikoen.

Blant 5 millioner europeere som har fått vaksinen, har det vært 30 tilfeller av blodpropp, ifølge EMA. Dette skal ikke være en høyere andel enn i befolkningen for øvrig.

Danmarks beslutning om å innstille vaksineringen, ble tatt få dager etter at EMA opplyste at de undersøkte tilfeller av blodpropp. Det var da kommet rapporter om flere tilfeller i Østerrike.

Undersøkelsene av disse tilfellene pågår, og så langt er det altså ikke bekreftet at de har noen sammenheng med vaksinen.

I tillegg til Danmark og Norge har også Island inntil videre stanset bruken av AstraZeneca-vaksinen. Østerrike, Italia, Estlan, Latvia, Litauen og Luxembourg har stanset bruken av bestemte partier av vaksinen.