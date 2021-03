AstraZeneca-vaksinen godkjent til personer over 65 år i Sør-Korea

NTB utenriks

Landet begynte å vaksinere befolkningen for to uker siden. Men personer over 65 fikk ikke tilbud om AstraZeneca-vaksinen fordi det var usikkerhet rundt vaksinens effekt på eldre.

Et ekspertpanel har siden anbefalt at vaksinen tas i bruk også for personer over 65, opplyste statsminister Chung Sye Kyun torsdag.

Avgjørelsen er basert på funn fra britiske studier.

Selv om Sør-Korea var sent i gang med vaksineringen, har en halv million av landets 51 millioner innbyggere nå fått vaksine.

Samtidig har antallet smittetilfeller steget til 94.000, og det er registrert 1.652 dødsfall.

(©NTB)