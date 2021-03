Tsunamifaren over i Stillehavet etter de store jordskjelvene

NTB utenriks

Tre skjelv ble registrert nær de avsidesliggende Kermadec-øyene på New Zealand. Det siste og kraftigste skjelvet ble målt til 8,0 like før klokka 9 lokal tid fredag.

Senere fulgte et titalls etterskjelv, og et ras med tsunamivarsler for hele Stillehavet. Titusenvis av mennesker ble bedt om å evakuere og komme seg til høyt terreng, etter meldinger om at tsunamibølger på opptil tre meter kunne ramme Ny Caledonia og Vanuatu mens det også i land og territorier som New Zealand, Peru, Russland og Antarktis ble utstedt varslinger.

I New Zealand ble ordren hevet etter at de største bølgene hadde passert. Folk ble imidlertid fortsatt rådet til å holde seg unna strender og kystområdene, da det fortsatt kunne være uforutsigbare strømninger og bølger i vannet.

Det var varslet at tsunamibølger kunne inntreffe i store deler av Stillehavet, blant annet Cookøyene, Fiji, Ny Caledonia, Niue, Pitcairnøyene, Salomonøyene, Tonga og Vanuatu. De største bølgene ble registrert ved Loyautéøyene i Ny Caledonia, og folk i Vanuatus hovedstad Port Vila melder om kun enkelte litt større bølger, som nådde opp til fortauet.

Tsunamivarslingssenteret på Hawaii understreker imidlertid at faren ikke er helt over – Sør- og Mellom-Amerika kan få moderate tsunamibølger fra rundt 14.30 norsk tid.

I blant annet Australia, Ny Caledonia, New Zealand, Vanuatu og Fransk Polynesia har farevarslene blitt nedgradert.

Det er ikke meldt om skadde mennesker eller betydelige materielle skader som følge av de tre skjelvene.