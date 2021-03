Opprørt 22-åring varetektsfengslet for Vetlanda-angrepet

NTB utenriks

Mannen nektet under fredagens fengslingsmøte straffeskyld, ifølge svenske medier.

Han er siktet for drapsforsøk, ikke terror, men politiet opplyste torsdag kveld at de nå etterforsker angrepet som et mulig terrorangrep.

Alle de sju ofrene ble knivstukket, og flere av dem har fått alvorlige skader. Ytterligere én person ble angrepet.

22-åringen var selv til stede under fengslingsmøtet i Eksjö tingrett, selv om han ble skutt i beinet av politiet under pågripelsen onsdag ettermiddag.

Sterke utbrudd

Han skal ha vært opprørt og skrek flere ganger at han ikke hadde gjort noe. Til slutt ble han irettesatt av rettens administrator, ifølge svenske medier.

Fengslingsmøtet gikk for lukkede dører, og da kjennelsen ble presentert, deltok den siktede via videolenke.

22-åringen har bakgrunn fra Afghanistan og kom til Sverige som mindreårig i 2016. Han har tidligere vært innblandet i mindre narkotikasaker, noe han i 2019 ble dømt til dagsbøter for. Personer som kjenner ham, har beskrevet ham som en mann med sterke humørsvingninger. Han skal også ha tatt medisiner mot psykiske lidelser.

Dramatisk kvarter

Angrepene skjedde ved 15-tiden onsdag på flere steder i den sørsvenske byen, blant annet utenfor jernbanestasjonen, en blomsterbutikk og en matbutikk. Ofrene ser ut til å ha vært tilfeldig utvalgt, den yngste født i 1985, den eldste i 1946.

For tre av dem var tilstanden kritisk rett etter angrepet, men torsdag var de utenfor livsfare, og tilstanden for alle sju ble beskrevet som stabil.

Det tok cirka 20 minutter fra politiet ble varslet til den antatte gjerningsmannen ble pågrepet etter å ha blitt skutt i beinet.

