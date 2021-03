Kina-skepsisen øker i USA

NTB utenriks

Nesten ni av ti spurte ser på Kina som en konkurrent eller fiende, viser undersøkelsen som er utført av Pew Research Center.

48 prosent av de spurte mener at det å bekjempe Kinas makt og innflytelse må ha topp prioritet, mot 32 prosent for tre år siden.

Republikanere og demokrater er splittet i synet på hvor alvorlig trussel Kina utgjør, og hva USA bør legge vekt på i sin politikk overfor landet, viser undersøkelsen.

72 prosent av republikanerne mener at det er viktigere at USA fører en tøffere linje overfor Beijing, enn at det etableres sterke økonomiske bånd med landet. 37 prosent av demokratene mener det samme.

På spørsmål om hvordan Kina og USA har håndtert koronapandemien, er svaret mer overraskende. 43 prosent mener at Kina har gjort en god jobb, mens 42 prosent mener at USA har gjort en god jobb.

