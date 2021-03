Iraks president ber kristne komme tilbake til landet

NTB utenriks

Under en velkomstseremoni for pave Frans, som fredag innledet sitt første besøk i landet, tok presidenten til orde for at kristne irakere må komme tilbake for å sikre forsoning og mangfoldighet.

– Hvis kristne fortsetter å utvandre, vil det ha store konsekvenser for pluralisme og toleranse, sa Salih.

Han erkjente samtidig at det trengs både økonomisk utvikling og tryggere forhold for at returen skal bli en realitet.

Presidenten takket også paven for at han besøker Irak til tross for både koronapandemi og dårlig sikkerhet.

– Det gjør besøket ditt dobbelt så verdifullt i irakernes øyne, sa han.

