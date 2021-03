Svensk politi: Alle ofrene i Vetlanda var menn – ingen livstruende skadd

NTB utenriks

Påtalemyndigheten opplyser torsdag ettermiddag at 22-åringen fremstilles for varetektsfengsling fredag.

På en pressekonferanse dagen etter angrepet, kunne svensk politi røpe flere detaljer om angrepet og tilstanden til ofrene.

Alle personene som ble angrepet, er menn, hvorav den eldste er født i 1945, den yngste i 1985. Ingen av dem er livstruende skadd, ifølge sykehusdirektør Marin Takac.

Like etter angrepet ble det oppgitt at flere var livstruende skadd, men etter dette har tilstanden forbedret seg.

Fem av pasientene har fått intensivbehandling, og mange er operert, opplyser Takac. For alle beskrives tilstanden nå som stabil.

Den mistenkte mannen kommer opprinnelig fra Afghanistan og var bosatt i Vetlanda.

Skutt i beinet

Politibetjent Jonas Lindell opplyser at mannen brukte en kniv under angrepet. Etter at han hadde gått til angrep på sju personer på ulike steder i den lille byen, ble han skutt i beinet av politiet. Det var da gått 15 minutter siden alarmen gikk.

Han begynte å blø kraftig, og måtte ha livreddende hjelp, ifølge politiet.

Han er ikke livstruende skadd, og politiet har så langt gjennomført ett kort avhør, i tillegg til at han har fått beskjed om siktelsen. Politiet har også gjennomsøkt leiligheten hans og tatt enkelte beslag.

Uklart motiv

Politiet har valgt å etterforske mannen for drapsforsøk, ikke terror, men politiet vet ennå ikke hvilket motiv han kan ha hatt.

– Akkurat nå er mistanken drapsforsøk. Men det blir uansett viktig å etterforske motivet, sa påtaleansvarlig Adam Rullman til nyhetsbyrået TT tidligere torsdag.

Det er tidligere blitt opplyst at mannen har bodd i Sverige siden 2018. Han er tidligere domfelt for mindre narkotikalovbrudd.

Det var onsdag ettermiddag at politiet i Vetlanda fikk melding om angrepet i området rundt togstasjonen i den lille byen 35 mil sørvest for Stockholm.

Handlet trolig alene

– Akkurat nå er vi en kommune i sjokk, sa leder for kommunestyret, Henrik Tvarnö på kommunens pressekonferanse torsdag formiddag.

– Det er utrolig mange spørsmål man leter etter svar på. Hva har skjedd? Hva ligger bak? Dette er et mareritt, sa han.

Kommunen var tilbakeholden med å kommentere politiets etterforskning. Men ifølge kommunedirektør Magnus Färjhage mener politiet at mannen handlet alene.

– Politiet sier at dette dreier seg om ett individ, sa Färjhage.

