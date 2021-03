Stabil arbeidsledighet i Europa i januar

NTB utenriks

Ledigheten blant ungdom falt en anelse fra desember og endte på 17,1 prosent.

Til sammenligning lå arbeidsledigheten i januar i 2020 på 7,4 prosent, med en ungdomsledighet på 15,6 prosent. Senere eksploderte ledigheten da koronakrisen slo inn for fullt på våren.

Siden har den vært gradvis nedadgående. Men nedstenginger og restriksjoner gjør at mange fortsatt står uten jobb i de 19 eurolandene.

For alle de 27 EU-landene var den samlede ledigheten stabil på 7,3 prosent i januar. Det er 0,7 prosentpoeng høyere enn for et år siden.

Spania har den høyeste ledigheten med 16 prosent, mens Polen ligger lavest med 3,1 prosent. Tall for Italia og Hellas, som er blant de hardest rammet av pandemien, er ikke tilgjengelige ennå.

(©NTB)