Sputnik-vaksine kan komme til Norge i juni

EUs legemiddelbyrå EMA kunngjorde torsdag at byrået nå har satt i gang såkalt løpende vurdering av Sputnik V-vaksinen. Det betyr at et viktig skritt er tatt på veien mot godkjenning av vaksinen i både EU og Norge.

– Alle vaksiner i Europa får en felles europeisk godkjenning som automatisk også bli gjeldende i Norge, forklarer Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

Russerne sier de er klar til å levere vaksine til 50 millioner europeere fra juni av dersom vaksinen blir godkjent.

Det kan i prinsippet bety rundt en halv million nordmenn kan få Sputnik V hvis vaksinen fordeles forholdsmessig etter folketall.

Aktuell for Norge

Helseminister Bent Høie (H) er positiv til at ytterligere en vaksine kan være på vei.

– Hvis den blir godkjent, kan den bli aktuell også for Norge, bekrefter han.

Høie understreker likevel at det ikke er sikkert kjøp av Sputnik V er like aktuelt i juni. På det tidspunktet har Norge nemlig allerede avtaler om leveranser på 2 millioner vaksinedoser fra andre produsenter.

– Det er skapt et inntrykk av at dette er en vaksine som står på lager og er klar til å sendes ut, men slik er det altså ikke, sier statsråden.

– Det er snakk om relativt beskjedne mengder vaksine på et tidspunkt der vi vil ha betydelig tilgang på mange andre typer vaksine, påpeker han.

Løpende vurdering

Beslutningen om å sette i gang en vurdering av Sputnik V er basert på laboratorieresultater og kliniske studier på voksne, opplyser EMA.

Tilsynet skal evaluere data om vaksinen etter hvert som de blir tilgjengelige. Prosessen fortsetter inntil det er nok informasjon tilgjengelig for å vurdere en formell søknad om godkjenning.

Ifølge EMA vil den løpende vurderingen korte ned tiden det tar fram til godkjenning, men byrået kan ikke tidfeste når vaksinen kan få grønt lys.

Ser ingen grunn til skepsis

Sputnik V er utviklet at et statlig russisk senter for epidemiologi og mikrobiologi. Den er én av flere vaksiner som nå er til vurdering hos EMA.

Tilsynet har allerede godkjent tre vaksiner fra Pfizer/Biontech, Moderna og AstraZeneca. I tillegg er det ventet at en vaksine fra Johnson & Johnson vil bli godkjent om få dager.

Madsen har tidligere omtalt den russiske vaksinen som svært lovende.

– Nå skal denne vaksinen igjennom samme prosess i EU som vaksinene fra Pfizer, Moderna og AstraZeneca. Så hvis den blir godkjent, så er det ingen grunn til å være skeptisk til den, sier han.

– Den blir behandlet på akkurat samme måte som alle andre vaksinene.

Virusvektor

Sputnik V-vaksinen bygger på samme teknologiske prinsipper som vaksinene fra AstraZeneca og Johnson & Johnson, nemlig bruk av en såkalt virusvektor.

– Det er et interessant prinsipp, sier Madsen.

– Men det de har gjort med Sputnik V, er at de har brukt forskjellige virusvektorer i dose 1 og dose 2. Det kan da kanskje bidra til at man får et bedre immunsvar, sier han.

Madsen viser til at Sputnik V anslås å gi en beskyttelse på rundt 90 prosent, altså noe høyere enn det som er anslått for AstraZeneca og Johnson & Johnson.

