Senatet har stemt for å starte debatten om koronakrisepakken i USA

NTB utenriks

Kongressen er splittet i spørsmålet om den enorme krisepakken verdt drøyt 16.000 milliarder kroner, men vedtaket gikk gjennom med visepresident Kamala Harris' dobbeltstemme.

Demokratene hadde håpet at Senatet skulle godkjenne pakken tidligere enn neste uke, og videresende den til Representantenes hus. Men de møtte motstand fra republikanerne som mener at den store prislappen ikke tar hensyn til lovende tegn på at koronapandemien går over og at økonomien vil stabiliseres.

Det ventes at Senatet godkjenner krisepakken og at Biden får signert den i midten av mars, noe som vil være en stor seier for den ferske presidenten.

Bidens redningspakke utgjør over det dobbelte av tiltakene som ble vedtatt i Kongressen – etter svært intens debatt – i desember.

(©NTB)