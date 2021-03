Norge krever gransking av overgrep i Tigray

NTB utenriks

Norge er dypt bekymret etter rapporter om overgrep og vold, opplyser utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til Vårt Land.

– Det er helt nødvendig med en uavhengig gransking av slike hendelser, og de som står bak, må stilles til ansvar. Jeg tok opp dette senest i min samtale med Etiopias visestatsminister og utenriksminister Demeke Mekonnen 26. februar, sier Søreide til avisen.

Torsdag skal situasjonen i Tigray, som ligger nord i Etiopia, diskuteres i FNs sikkerhetsråd bak lukkede dører. Der er også Norge med.

– Flere aktører

Tidligere på dagen sa FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, at både etiopiske og eritreiske regjeringsstyrker kan ha begått krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Hun peker også på Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF), som offensiven var rettet mot, og Amharas regionale styrker og tilhørende militser, som er på den etiopiske regjeringens side.

– Med flere aktører i konflikten, totale avvisninger og utpeking av andre, er det et klart behov for en objektiv og uavhengig vurdering av disse rapportene, sier Bachelet.

Hun ber den etiopiske regjeringen gi hennes kontor og andre FN-granskere adgang til Tigray for å samle inn fakta og bidra til at de skyldige stilles til ansvar.

Bred kontakt

Søreide sier hun har diskutert situasjonen både med Bachelet, FNs høykommissær for flyktninger og Verdens matvareprogram, som har varslet om omfattende sult i Tigray etter offensiven.

– Norge forventer at alle parter respekterer og overholder sine forpliktelser i henhold til folkeretten for å sikre beskyttelsen av sivile. Beskyttelse av sivile er et av Norges prioriterte områder for arbeidet i FNs sikkerhetsråd, sier Søreide til Vårt Land.

Bachelets kontor opplyser at de har sjekket opplysningene om en rekke hendelser som fant sted i løpet av de første ukene av militæroffensiven og kommet fram til at de stemmer.

Blant hendelsene er «vilkårlige granatangrep mot Mekele, Humera og Adigrat i Tigray-regionen, og rapporter om alvorlige brudd på menneskerettighetene og overgrep, inkludert massedrap i Aksum og Dengelat, begått av eritreiske styrker».

Rapport om massakre

Amnesty International la i forrige uke fram en rapport om massakren på sivile i Aksum, som eritreiske styrker ifølge FN og øyenvitner sto bak.

Eritreas informasjonsminister Yemane Gebremeskel avviste Amnesty-rapporten og kalte anklagene «latterlige».

Etiopia bekreftet i januar at eritreiske styrker befant seg i Tigray.

– En styrke vi ikke ønsker, har kommet inn. Var det vi som inviterte dem? Nei. De kom på egen hånd, la det være helt klart, sa generalmajor Belay Seyoum under en pressekonferanse i Mekele.

Human Rights Watch har også dokumentert massakrer under den etiopiske offensiven i Tigray og har bedt FN innlede gransking.