Expressen: Afghansk 22-åring mistenkt for angrepet i Vetlanda

Den mistenkte kom til Sverige i 2018 og er tidligere dømt i narkotikasaker og for cannabisbruk, ifølge opplysninger til den svenske avisa.

– Mannen er kjent for politiet fra før, for mindre forbrytelser, sa leder for politidistriktet Höglandet på en pressekonferanse onsdag.

Politiet gjennomsøkte onsdag mannens leilighet.

Gjerningsmannen skutt

Totalt sju personer ble såret i angrepet i området rundt togstasjonen i Vetlanda onsdag ettermiddag.

Gjerningsmannen ble skutt av politiet og brakt til sykehus. Han er ikke livstruende skadd.

Politiet sperret av fem ulike åsteder utendørs.

Saken etterforskes foreløpig som drapsforsøk, men politiet avviser ikke at det kan dreie seg om et terrorangrep.

Mulig terrormotiv

– Det finnes detaljer i etterforskningen som gjør at vi etterforsker eventuelle terrormotiv, sa sjef for politiregionen Malena Grann på en pressekonferanse onsdag kveld.

Fortsatt er mye av omstendighetene rundt angrepet og hendelsesforløpet ukjent.

Politiet forventes å komme med mer informasjon om saken på en pressekonferanse torsdag.

Vetlanda er en småby cirka 35 mil sørvest for Stockholm.

