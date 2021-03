EU starter vurdering av russisk Sputnik-vaksine

NTB utenriks

Russland sier de er klar til å lever 50 millioner doser til Europan dersom vaksinen blir godkjent.

Beslutningen om å sette i gang en vurdering av Sputnik V er basert på laboratorieresultater og kliniske studier på voksne, opplyser EMA.

Tilsynet skal evaluere data om vaksinen etter hvert som de blir tilgjengelige. Prosessen fortsetter inntil det er nok informasjon tilgjengelig for å vurdere en formell søknad om godkjenning.

Ifølge EMA vil den løpende vurderingen korte ned tiden det tar fram til godkjenning, men de kan ikke tidfeste når vaksinen kan få grønt lys.

EMA sier de vil vurdere om effekten av vaksinen er større enn eventuell risiko knyttet til den. I tillegg vil de vurdere den opp mot EUs krav om virkning, sikkerhet og kvalitet.

Sputnik V er utviklet at et statlig russisk senter for epidemiologi og mikrobiologi. Den er en av fire vaksiner som nå er til vurdering hos EMA. Tilsynet har allerede godkjent tre vaksiner fra Pfizer/Biontech, Moderna og AstraZeneca.

