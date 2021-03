Domstol henlegger sak mot far som holdt barna innesperret i Nederland

NTB utenriks

68-åringen, identifisert som Gerrit Jan van D., ble arrestert i 2019 for angivelig å ha holdt barna sine innesperret i en kjeller på gården i den nordøstlige landsbyen Ruinerwold.

Mannen fikk slag i 2016, og medisinske tester viser at han som følge av dette er delvis lam og har reduserte kognitive evner, opplyste påtalemyndigheten i forrige måned. Domstolen har nå fulgt deres oppfordring om å henlegge saken.

– Domstolen mener at den tiltalte har så store fysiske og psykiske begrensninger at han ikke klarer at følge rettssaken, eller i tilstrekkelig grad forstå konsekvensene av prosessen, sier domstolen.

