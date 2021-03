Texas åpner samfunnet opp igjen – til tross for advarsler

NTB utenriks

Texas' guvernør, republikaneren Greg Abbott, mener det er på tide å åpne samfunnet igjen.

– Altfor mange eiere av små bedrifter strever med å betale regningene. Dette må ta slutt. Nå er det på tide å åpne Texas 100 prosent, sa Abbott tirsdag da han kunngjorde at munnbindpåbudet oppheves og at koronabegrensningene på næringslivet fjernes fra og med neste uke.

Flere stater innfører lettelser

Også andre stater som Michigan, Louisiana og Mississippi vil gjøre lettelser og blant annet oppheve munnbindpåbudet, melder BBC.

Det er trolig utrullingen av vaksiner som har ført til optimisme og tro på at USA nå kan vende tilbake til normalen.

Restriksjoner er nødvendige

Lettelsene kommer til tross for at president Joe Biden har gjort det klart at restriksjoner for å hindre spredning av koronaviruset fortsatt er nødvendig.

I Texas er over 43.000 mennesker døde i pandemien. Leger og helsemyndigheter advarer om en ny, dødelig virusbølge. I Houston melder sykehus om at de trenger mer helsepersonell og flere respiratorer.

