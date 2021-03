Svensk partileder etterforskes for grove ærekrenkelser

NTB utenriks

Onsdag morgen sendte påtalemyndigheten ut en pressemelding der det går fram at etterforskningen er innledet.

Bakgrunnen er uttalelser som Busch har lagt ut i sosiale medier i forbindelse med en rettstvist hun har gående med en eldre mann som hun har kjøpt et gammelt hus av.

Mannen og familien hans mener at han ikke visste hva slags avtale han skrev under på, og vil ha salget opphevet, noe Busch har nektet å gjøre.

Partilederen ønsker ikke å kommentere anklagene om ærekrenkelser offentlig, men via sin advokat Thomas Olsson avviser hun dem som fullstendig grunnløse.

Busch skrev for knapt to uker siden et langt innlegg om hustvisten på Facebook. Innlegget ble også publisert på Instagram. Der gikk hun til kraftig angrep på den 81 år gamle husselgerens advokat og publiserte blant annet opplysninger om en gammel dom mot juristen, samt skatteopplysninger.

«Og jeg har flere ganger hatt grunn til å undre meg over om juristen virkelig representerer selgerens vilje», skrev Busch, uten å nevne ham ved navn.

Advokaten valgte å anmelde Busch for ærekrenkelser.

Innlegget ligger fortsatt ute i sosiale medier.

