Hun sier imidlertid at prinsen «i perioder har smerter».

Dronning Elizabeths ektemann fikk i forrige måned påvist en infeksjon og ble innlagt på King Edward VII Hospital.

Buckingham Palace opplyste tidligere denne uken at 99-åringen var overført til et annet sykehus for videre behandling, samt hjertetester.

