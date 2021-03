NTB utenriks

En av dem, Fitsum Berhane, sier at de ikke fikk noen forklaring på hvorfor de ble løslatt.

Han jobber som tolk for det franske nyhetsbyrået AFP og ble pågrepet sist lørdag sammen med en annen tolk som jobber for britiske Financial Times (FT).

Både AFP og FT har fått tillatelse til å arbeide i Tigray.

I tillegg har etiopiske myndigheter pågrepet BBC-journalisten Girmay Gebru og den lokale journalisten Temrat Yemane, og disse to ble også løslatt onsdag.

