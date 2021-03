Jordskjelv i sentrale Hellas – ingen skadd

NTB utenriks

Skjelvets episenter lå cirka 24 kilometer nordvest for byen Larissa, men kunne kjennes både i Aten og nabolandene Albania, Kosovo, Nord-Makedonia og Montenegro.

Avisen Kathimerini skriver at skjelvet inntraff klokka 12.18 lokal tid og at episenteret lå mellom byene Larissa og Elassona.

Det har foreløpig ikke kommet meldinger om personskader eller materielle ødeleggelser, men i Larissa førte skjelvet til at folk løp ut av bygninger og samlet seg i gatene i frykt for at bygningene skulle rase sammen.

Det seismologiske senteret for Europa og Middelhavet anslår at skjelvet hadde en styrke på 6,2. Andre geologiske sentre har målt styrken til 6,3 og 6,0.

En rekke etterskjelv har allerede rammet regionen, deriblant ett med en anslått styrke på 4,9.

– Dybden på skjelvet var 10 meter, derfor vil det komme betydelige etterskjelv, sier seismologen Gerassimos Papadopoulos til den greske radiostasjonen Skai.

Sivilforsvaret melder om flere jordras i området, og myndighetene undersøker om skjelvet har ført til andre skader.

Hellas ligger i en region med stor seismologisk aktivitet, men det er sjelden av skjelvene fører til skader, også fordi mange av dem har episenter under havbunnen.

I oktober i fjor ble den greske øya Samos og byen Izmir i Tyrkia rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,0. To mennesker omkom på Samos, mens minst 75 mistet livet i Tyrkia.

