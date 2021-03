FN-utsending: 38 drept under demonstrasjoner i Myanmar

NTB utenriks

– Det er nå over 50 som er døde etter at kuppet tok til, og mange er blitt såret, sier Christine Schraner Burgener til journalister.

Situasjonen i landet er uoversiktlig, men flere kilder opplyser at over 30 er drept onsdag. Tallet som gjengis av FN-utsendingen, er det samme som den uavhengige nyhetskanalen Democratic Voice of Burma gjengir.

En dataanalytiker nyhetsbyrået AP har vært i kontakt med, setter dødstallet til minst 33. Han har gått gjennom meldinger i sosiale medier og lokale nyheter.

AFP melder at minst 17 er drept, og skriver at demonstrasjoner i en rekke byer endte med kaos og vold.

Filmopptak fra landet onsdag viser sikkerhetsstyrker som blant annet bruker slynger mot demonstranter, jager dem gjennom gatene og også banker opp ambulansepersonell.

