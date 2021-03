Saudi-kronprins anmeldt i Tyskland for journalistdrap

NTB utenriks

I en anmeldelse til tysk påtalemyndighet anklager organisasjonen Mohammed bin Salman og hans nærmeste medarbeider for forbrytelser mot menneskeheten, skriver Washington Post.

Khashoggi var spaltist i den amerikanske avisen før han ble drept på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i 2018.

Paris-baserte RSF hevder også at saudiarabiske tjenestemenn er ansvarlige for «omfattende og systematisk» forfølgelse av journalister i landet. Gruppen viser til det den mener er vilkårlig fengsling av over 30 journalister.

– Jamal Khashoggi har fortsatt ikke fått rettferdighet. Vårt budskap er at de som fengsler, dreper og truer journalister til taushet eller på annen måte gjør dem til mål, ikke skal slippe ustraffet fra det, sier RSFs generalsekretær Christophe Deloire.

I tillegg til kronprinsen er blant annet en av hans fremste rådgivere, en tidligere etterretningstopp og generalkonsulen i Istanbul anmeldt og holdes ansvarlig for drapet. Khashoggi ble drept og partert inne på konsulatet. Levningene hans er aldri funnet. En amerikansk etterretningsrapport som ble offentliggjort fredag, fastslår at Mohammed bin Salman godkjente drapet.

(©NTB)