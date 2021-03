Mette Frederiksen åpner for å bygge vaksinefabrikker

NTB utenriks

Frederiksen reiser denne uken til Israel for å diskutere samarbeid med statsminister Benjamin Netanyahu og Østerrikes statsminister Sebastian Kurz.

– Ja, vi snakker konkret om hvordan vi kan øke produksjonen av vaksine. Det kan skje i et partnerskap mellom det offentlige og private. Det er snakk om å bygge egen kapasitet som kan stilles til rådighet. Jeg utelukker ikke noen ideer, heller ikke å oppføre fabrikker, sier den danske statsministeren.

EU-kommisjonen har så langt forhandlet kontrakter med legemiddelselskaper om levering av to milliarder vaksinedoser til EU-landenes 448 millioner innbyggere. Til tross for det slo Kurz tirsdag fast at heller ikke Østerrike lenger vil lene seg utelukkende på leveranser gjennom EU.

