Islamistgruppe hevder å ha drept hjelpearbeidere i Nigeria

Væpnede menn stormet byen, som ligger i delstaten Borno, sent mandag kveld. Flere titall hjelpearbeidere er utstasjonert der, mange av dem fra FN.

Islamic State West Africa Province (ISWAP) har tatt på seg ansvaret for angrepet. Gruppen hevder at den har drept seks soldater og såret flere mens de flyktet. ISWAP hevder også å ha erobret flere militærkjøretøy og ha brent ned en kaserne.

Tirsdag var det fremdeles sammenstøt, opplyser FN.

– Jeg er opprørt over å høre at lokalene til flere bistandsbyråer og et sykehus ble påtent eller skadet, sier Edward Kallon, som koordinerer FNs humanitære arbeid i Nigeria.

FN er svært bekymret for sikkerheten til sivile i Dikwa, inkludert internt fordrevne mennesker som bor både i og utenfor leirer, samt tusenvis av mennesker som nylig har returnert til området for å stable livet på beina igjen etter flere år på flukt, heter det i en uttalelse.

Den nordøstlige delen av Nigeria sliter med hyppige terrorangrep fra islamistgruppa Boko Haram og ISWAP, som også har innledet offensiver i nabolandene Kamerun, Tsjad og Niger.

Titusenvis har dødd som følge av islamistisk vold i regionen siden 2009. Det anslås at 2,5 millioner er drevet på flukt.

