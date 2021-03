Hjelpeorganisasjoner skuffet etter Jemen-konferanse

NTB utenriks

Ifølge FNs generalsekretær António Guterres trengs det i år 33 milliarder kroner til støtte for 16 millioner mennesker som lever på randen av katastrofe i Jemen. Nesten 50.000 jemenitter er allerede rammet av sult.

Under mandagens giverkonferanse ble det gitt løfter om under 15 milliarder kroner til det krigs- og sultrammede landet, som ifølge FN er vår tids største humanitære krise.

– Vi er dypt skuffet over det frustrerende utfallet av giverkonferansen. Seks år med konflikt har knust Jemen og landets folk – og på et tidspunkt der behovet er som størst, har verden snudd ryggen til dem som lider, sier Redd Barnas landdirektør i Jemen, Xavier Joubert.

Ifølge Joubert er det ventet at 2 millioner barn under 5 år, vil gå sultne i år, og 400.000 av dem vil dø av underernæring. 33 milliarder kroner var minimumsbehovet for å holde livsviktige matprogrammer gående, ifølge ham.

Under giverkonferansen i fjor ble det også bare samlet inn rundt halvparten av målsettingen, og mot slutten av året måtte FN halvere matrasjonene.

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland sier de nye bidragene er for små til å unngå ytterligere kutt.

– Dette betyr fortsatt store kutt for nødhjelp i form av mat, vann, ly og medisinsk støtte. Mangelen på humanitær hjelp vil kunne måles i antall liv som går tapt, sier han.

