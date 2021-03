25 års fengsel for kambodsjansk opposisjonsleder i eksil

NTB utenriks

Rainsy ble også fradømt retten til å stemme og stille til valg. Dommen gjelder «et forsøk på å angripe Kambodsja i 2019», sier en talsmann for domstolen i hovedstaden Phnom Penh.

Opposisjonspolitikeren anklages for å ha planlagt å velte regjeringen til landets sterke mann Hun Sen.

I 2019 forsøkte Rainsy å vende hjem fra Frankrike, der han har levd i eksil siden 2015 for å unngå å måtte sone flere dommer han mener er politisk motivert. Det sier han også om den siste.

– Statsminister Hun Sen er redd for at jeg skal komme tilbake til kambodsjanske politikk. Han er også livredd for frie og rettferdige valg, som uvegerlig vil føre til slutten på hans autoritære styre, sier Rainsy.

Åtte andre opposisjonspolitikere, inkludert Rainsys kone, ble også dømt i sitt fravær i saken. De fikk dommer på mellom 20 og 22 års fengsel.

(©NTB)