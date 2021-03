Nye siktelser mot Aung San Suu Kyi

NTB utenriks

Suu Kyi deltok mandag i et rettsmøte via videolink. Dette var det første rettsmøtet der advokaten Khin Maung Zaw fikk mulighet til å se klienten sin.

Han opplyser til nyhetsbyrået AFP at Aung San Suu Kyi så ut til å være ved god helse.

Etter militærkuppet i Myanmar ble Suu Kyi satt i husarrest og siktet for oppbevaring av ulovlig importert walkietalkier. I tillegg ble hun siktet for å ha organisert et valgkampmøte i strid med smittevernreglene.

Mandag ble hun siktet for to nye lovbrudd, ifølge advokaten. Hun anklages for brudd på kommunikasjonslover og for å ha oppildnet til uro.

Aung San Suu Kyi er ikke blitt sett offentlig siden kuppet. Det antas at hun befinner seg i boligen sin i hovedstaden Naypyidaw.

