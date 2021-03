EU-topp vil foreslå vaksinepass denne måneden

NTB utenriks

Målet er et digitalt pass som kan dokumentere om noen har fått vaksine mot covid-19. For dem som ikke har fått vaksine ennå, kan passet inneholde opplysninger om prøveresultater, skriver von der Leyen på Twitter mandag.

Passet skal respektere privatlivet og hensyn til datasikkerhet, lover EU-toppen.

Vaksinepass var tema på et EU-toppmøte i slutten av forrige uke. Det var ikke ventet noen avklaring da, men medlemslandenes ledere lovet å fortsette å jobbe med saken. I tillegg til den tekniske løsningen og hva passet skal dokumentere, gjenstår det en debatt om hvordan det eventuelt skal kunne brukes.

Det er særlig landene i sør, som har en stor og viktig turistnæring, som har vært pådrivere for slike sertifikater. Håpet er at det kan bidra til å åpne opp mer, også for reiser.

– Alle er enige om at vi trenger vaksinesertifikater, sa Tysklands statsminister Angela Merkel etter møtet. Ifølge Reuters mener hun at digitale sertifikater som tillater at folk reiser i Europa, kan være klare til sommeren.

