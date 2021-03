Danmark starter gjenåpningen og ser fremover

NTB utenriks

Mandag morgen kunne butikkene igjen slippe kundene inn. I Vest- og Nord-Jylland kan skoleelevene igjen sette seg ved pulten i klasserommet. Forskjeller i smittesituasjon, gjør at det varierer når de ulike regionene kan åpne skolene igjen.

Nå åpner også utendørs kulturinstitusjoner, og det er blir mulig med utendørs aktiviteter i idretts- og foreningsliv.

Fullbooket frisør

Bornholm, som har lavt smittetrykk, åpner opp noe mer enn resten av Danmark, og fra mandag er det igjen mulig å gå til frisør.

Salongen til Henriette Bell er fullbooket en måned fram i tid.

– Det er mulig vi kan presse inn en enkelt herre, men vi skal jo også ha tid til en pust i bakken, sier hun.

Skal forhandle

Mandag begynner også regjeringen å forhandle med opposisjonen om å åpne opp mer av samfunnet.

Venstre-leder Jakob Ellemann-Jensen er den første statsminister Mette Frederiksen skal snakke med. Han har sagt at så lenge smitten er under kontroll, må det åpnes litt mer hver fjortende dag. Innen mai vil han ha åpnet helt opp, så sant alle over 50 og alle som er i risikogrupper, har fått vaksinene,

– Når vi kommer dit at alle disse er vaksinert, så er vi forhåpentligvis i en helt annen situasjon enn nå, sier Frederiksen.

– Det avhenger av hvordan mutasjonene utvikler seg, men vi vil ha et helt annet utgangspunkt, og det er de vi jobber ut fra, sier hun.

Varsler ny vaksineplan

På et besøk i Helsingør mandag, varslet statsministeren en endring i vaksinestrategien og sa det vil komme mer konkret informasjon om dette.

Danske myndigheter har delt befolkningen inn i tolv målgrupper og satt opp en rekkefølge for når de skal vaksineres.

