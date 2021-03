Amerikanske barn kan få koronavaksine før nyttår

NTB utenriks

Massevaksinering av barn i skolealder vil gjøre det mulig for millioner av barn å gå på skolen igjen, og lette byrden for millioner av foreldre som nå må ivareta sine egne barn hjemme.

Faucis uttalelse søndag kom dagen etter at USA godkjente vaksinen fra Johnson & Johnson. Fra før har UAS godkjent vaksinen fra Pfizer/Biontech og fra Moderna. Ingen av de tre vaksinene er godkjent for bruk på barn under 16 år ennå.

Gjenåpning av skoler er et omtalt tema i USA. Skolegjenåpning varierer stort fra sted til sted. Noen private og religiøse skoler har åpnet før offentlige skoler, mens lærere noen steder har protestert mot å åpne for tidlig.

I en tale på den årlige CPAC-konferansen i regi av American Conservative Union (ACU) søndag, oppfordret tidligere president Donald Trump Det hvite hus til å gjenåpne skolene.

– På vegne av mødrene, fedrene og USAs barn, oppfordrer jeg Joe Biden til å åpne skolene og til å gjøre det nå, sa Trump.

Tidligere denne måneden utstedte USAs folkehelseinstitutt CDC (Centers for Disease Control and Prevention) nye retningslinjer og oppfordret skolene til trygg gjenåpning så fort som mulig.

