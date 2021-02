Johnson & Johnson-vaksinen godkjent i USA

NTB utenriks

Det er den tredje vaksinen som får nødgodkjenning i USA etter at Pfizers og Modernas vaksine ble godkjent for bruk i desember.

– Godkjenningen av denne vaksinen øker tilgjengeligheten av vaksiner, som er den beste medisinske forebyggingsmetoden for covid-19 for å hjelpe oss i kampen mot denne pandemien, som har krevd over en halv million menneskeliv i USA, skriver FDA i en uttalelse.

Vaksinen til Johnson & Johnson, som det kun trengs én dose av, gir effektiv beskyttelse mot korona, kunngjorde FDA onsdag. I tillegg kan vaksinen oppbevares i kjøleskapstemperatur i opp til tre måneder.

